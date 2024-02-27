На Прикарпатті втілюють проєкт "Жити без тебе" для родин загиблих воїнів

"Жити без тебе". Проєкт для родин загиблих захисників втілюють на Прикарпатті. У пам'ять про героїв рідним пропонують висадити по саджанцю та доглядати за ним, щоб за пару років виростити справжній дубовий гай. Більше про цю ініціативу в сюжеті Жанни Дутчак.