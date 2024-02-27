Сили оборони збили на сході ще один російський винищувач Су-34 [ Редагувати ]
На Східному напрямку підрозділи ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
Мінус ще один Су-34 на Східному напрямку! Вчора російським пілотам вдалось ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди!, — так збиття літака прокоментував командувач Повітряних Сил.
Уранці 17 лютого 2024 року Олещук повідомив про збиття трьох літаків. Сили оборони збили одразу три ворожі літаки на сході — двох винищувачів-бомбардувальників Су-34 та одного винищувача Су-35. Наступного дня ЗСУ знищили винищувач-бомбардувальник Су-34.
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