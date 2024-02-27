Росія може приєднати невизнану Придністровську Молдавську Республіку. Про це стверджують опозиційні депутати самопроголошеного регіону, адже на прийдешню середу, тобто на завтра, призначили досить рідкісну подію - загальний з'їзд депутатів усіх рівнів. На якому нібито хочуть ухвалити екстрене звернення до путіна. Невже можлива нова анексія? І чи дійсно Придністров'я може проситися до росії? Розкаже Ольга Жидецька.

Придністров'я - одна з перших гарячих точок на мапі колишнього СРСР - знову може нагадати про себе. 28 лютого невизнана республіка скликає з'їзд депутатів усіх рівнів. ЗМІ подейкують, що на ньому влада самопроголошеного утворення може попроситися "до росії". Хоча офіційно повідомляється - мова піде про нібито утиски з боку Молдови. Країна запровадила ввізні мита, що ускладнило постачання деяких товарів, зокрема ліків та медобладнання до регіону.

Олександр Коршунов, голова Верховної Ради самопроголошеної ПМР:

Мы поддерживаем инициативу президента Придествровской Молдавской Республики. Считаем,что на сегодня действительно тот момент, когда народные депутаты ПМР всех уровей должны собраться и принять решение, что делать в текущей ситуации.

Уголос про можливе приєднання ані придністровські, ані російські політики не говорять. Хоча у москві й заводять улюблену пісню про захист своїх громадян. У невизнаній республіці росія щедро роздавала свої паспорти. А тепер погрожує проєвропейському уряду президента Молдови Маї Санду.

сергій лавров, міністр закордонних справ росії, країни-агресорки:

Не хотят возобновлять урегулировочные контакты с Тирасполем. И в целом в отношении той же Гагаузии, они объявили, что никаких не будет дотаций из государственного бюджета тем регионам, которые против сближения с Европейским Союзом. У нас там все же 200 тысяч граждан проживает.

Посилює напруження те, що 2006-го самопроголошена республіка уже проводила референдум, на якому нібито 97% населення погодилося на приєднання до Росії. Але тоді воля півмільйонної ПМР Кремль не хвилювала. То чому зараз про неї згадали?

Андрій Миселюк, політолог:

Щоб це була карта, що до них звернуться придністровські депутати, і щоб потім вже у них була свобода вибору, шантажування фактично і Заходу, і Молдови для того, щоби просувати вигідні собі наративи й порядок денний. Це буде використано путіним у його президентській кампанії, як демонстрація того, що у нього є територіальні надбання, тобто все йде за таким сценарієм успішним.

Українська розвідка планів москви щодо анексії Придністров'я поки не підтверджує. Окрім того, окупація цього регіону може бути для росії проблематичною - він не межує з рф, і хоч має російську військову базу, логістика до неї ускладнена. Адже має проходити через українську територію.

Тарас Загородній, політолог:

Ще така цікава деталь в тому, що саме керівництво Придністров'я, яке там очолює цей анклав, воно, наскільки мені відомо, взагалі не палає бажанням щось міняти у своєму регіоні. Ні до росії, ні до Молдови. У них і так все добре. Вони мають по декілька паспортів, в тому числі й українські. Вони їздять в Європу, Придністров'я в основному експортує в ЄС свою продукцію, контрабанда там активно процвітає.

Але чи спинить це все агресора, якщо напад на Україну з раціональної точки зору теж не віщував кремлівському диктатору нічого доброго?

Андрій Миселюк, політолог:

Це потрібно йому самому, тому що він себе ототожнює з великими збирачами земель російськими імператорами - Катериною, Олександром, Петро Першим. Тобто він хоче, скажімо так, як він це бачить, залишиться в історії росії тим, що буде приєднувати нові землі.

Придністровська Молдавська Республіка - невелика смуга на лівобережжі Дністра, населена переважно українцями й росіянами, оголосила свою незалежність від Молдови ще у серпні 1991-го. Москва підтримала це проросійське утворення і після нетривалого військового протистояння Кишинів, що тільки ставав на ноги після розпаду Радянського Союзу, мусив відступити.

Андрій Миселюк, політолог:

Тоді москва ще наприкінці 80-х на початку 90-х всіляко намагалась зайти больові точки тих республік Радянського Союзу, які намагалися проводити свою незалежну політику.

Тарас Загородній, політолог:

Вони відкололи цю територію за Донбаським сценарієм. Це один в один. Що в Абхазії було, що в Південній Осетії, що в Карабасі, і в Придністров'ї. Вони змусили навіть Молдову включити в Конституцію Придністров'я, вони були змушені з ними спілкуватися. Тобто те, що вони хотіли у нас реалізувати з ЛНР і ДНР, вони реалізували в Молдові.

Що ж буде, якщо росія справді анексує ще й Придністров'я? Фахівці кажуть: наявний там військовий контингент замалий та погано оснащений для того, аби створити новий плацдарм для атаки на Україну. А ось дестабілізувати ситуацію в Молдові, щоби повалити чинну проєвропейську владу, його цілком вистачить. І от це може стати серйозною проблемою і для України, і для ЄС, який навряд чи зможе зробити щось, окрім висловлення москві обурення та глибокого занепокоєння.