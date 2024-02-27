Переселенка з інвалідністю створила проєкт доступного Ужгороду [ Редагувати ]
Зробити доступним Ужгород, а потім і всю країну мріє юна Марія Прохорова. Дівчина переїхала в Ужгород з Києва у перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді їй було 16. Зараз їй - 18, і дівчина хоче бути самостійною, але з народження пересувається на візку. Тому усюди вимушена ходити з мамою. Та Марія не з тих, хто так просто здається. Вона написала проєкт доступного Ужгорода. І вже подала його частину на грантовий конкурс. Які ідеї намагається втілити - дізнавалася Мар'яна Мартин.
З перепонами на своєму шляху Марія Прохорова стикається щодня і майже всюди. Тому завжди мусить мати супровід. Зазвичай з пересуванням допомагає мама.
Лілія Прохорова - мати Марії:
Чим доросліша вона стає, тим їй хочеться більше самостійності, на жаль, обмежене пересування, тому майже завжди я допомагаю.
У візку дівчина з народження. На Закарпаття переїхала зі столиці на початку повномасштабного вторгнення. Розповідає, під час тривог навіть у столиці дістатися до бомбосховища у візку - не так просто, навіть з допомогою. Тут в Ужгороді закінчила школу, вступила в університет, де навчається на психолога, стала членом волонтерської організації. Разом з колегами працює над тим, щоб зробити місто доступним.
Марія Прохорова та Власта Рейпаші - учасниці ГО "Волонтери Закарпаття":
Щоб не було перешкод. - А де в тебе велика перешкода? - Усе місто, немає такого міста, де б ти могла самостійно пересуватися. Самостійно, я можу до прикладу у себе в подвір'ї, далі для мене місто є не доступним.
Дівчина самостійно створила проєкт доступного Ужгорода. Добре вивчила місто, описала все до найдрібніших деталей.
Марія Прохорова - волонтерка:
Перший етап - це пандуси, далі йде питання, там, де є пандус, відсутня вбиральня, наприклад, кав'ярні. Є місця, в яких відсутні ліфти. Я, як ніхто розумію, усі проблеми, з якими можуть стикнутися військові, які, на жаль, отримали поранення через війну, і на цей момент використовують крісло колісне.
Почала з маленьких кроків. Окремий проєкт Марії з облаштування доступного під'їзду до волонтерського простору, вже подали на конкурс у міськраду.
Власта Рейпаші - керівниця громадської організації "Волонтери Закарпаття":
Ми відкрили ветеранський простір для осіб з інвалідністю. Ми запрошували Марію, і вона підтвердила, що пандуси не є доступними, вона не може піднятися по цих пандусах, що значить, що військовослужбовці, які отримають поранення, будуть на візку, вони не зможуть піднятися до ветеранського простору.
А ось власне і будівля того самого волонтерського простору. За місяць роботи у команді, дівчина так і не змогла сюди потрапити.
Марія Прохорова - волонтерка:
От вам банальний приклад, вони навіть не стануть, я якщо навіть встануть, де другий поручень, де... За що мені триматися, розумієте. Тут ми якраз хотіли поставити пандус на цьому шматочку і на наступному, а також хотіли обладнати вбиральню.
Від кабінету, де працює дівчина, до головного волонтерського хабу буквально 500 метрів, та банально і сюди не змогла доїхати без допомоги. На своєму шляху Марія нарахували пів десятка перешкод.
Бачите, який бордюр високий, я сама не заїду. О, а от тут, мам, притримай, будь ласка, мене, дякую.
Марія мріє, щоб її план таки втілився. Згодом планує підготувати й ще кілька подібних проєктів. І плани у цієї дівчини грандіозні - зробити доступними всі міста України. Адже йдеться не лише про комфорт...
Марія Прохорова - волонтерка:
Це в першу чергу свобода, свобода фізична, бо коли людина розуміє, що вона вільна фізично, це зовсім інші почуття.
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