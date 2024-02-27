Віталій Андронов покинув посаду головного тренера жіночої національної команди України з гандболу за власним бажанням після 2,5 років на посаді.

Про це йдеться на офіційному сайті ФГУ.

Його замінив Борис Чижов, який працюватиме з командою протягом наступних поєдинків. Нового постійного тренера оберуть після відбору на першість Європи.

Під керівництвом Андронова збірна України вперше за півтора десятиліття пробилася на чемпіонат світу. На Мундіалі торік українки здолали попередній раунд, але вилетіли після основного.

Нагадаємо, збірна Бразилії стала чемпіоном світу з пляжного футболу у 2024 році. У фіналі турніру бразильці перемогли Італію з рахунком 6:4.