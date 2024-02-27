На Бахмутському напрямку ЗСУ показали, як відбивають атаки рф [ Редагувати ]
Важкі бої по всій лінії фронту. Ворог тисне вперед у спробах прорвати оборону ЗСУ. Лиманський, Бахмутський, Авдіївський напрямки - всюди противнику вистачає і сил, і засобів. Напередодні наші захисники відійшли від Ласточкиного, що поблизу Авдіївки. Щоб зайняти більш вигідні рубежі та укріпити лінію оборони - повідомили в оперативно-стратегічному командуванні військ "Таврія".
Що відбувається на Бахмутському напрямку?
В повітрі постійні розриви. Небо - все в інверсійних слідах від бойової авіації. Це Бахмутський напрямок, передова. Тут росіяни теж атакують - зокрема намагаються захопити панівні висоти біля Кліщіївки. А оця самохідка двадцять другої бригади та її розрахунок зараз працюють в інтересах піхоти що тримає село. Гримає тут постійно, але зараз це ще спокійно.
Олександр, військовослужбовець ЗСУ:
Чекаємо на координати - як координати передають ми одразу до гармати… БАБАХ -Аа оце що? БАБАХ... Це приходи, виходи. Вони не зупиняються. Десь може не бути пару годин, а потім знову. Ворог намагається атакувати зі сторони.
Питаю - якщо це спокійно, то коли не спокійно?
Олександр, військовослужбовець ЗСУ:
А не спокійно - тобі треба працювати, а ти не можеш вилізти зі свого укриття. Добігти до машини не можеш, щоб роботу робити.
Артилеристи працюють на старій ще радянській САУ. Снарядів - дуже небагато, тож гармати зараз застосовують максимально дозовано, та економно. І тоді коли без гармашів, оборона не витягує.
Олександр, військовослужбовець ЗСУ:
Активнее насыпают, прилетов стало больше, гораздо больше. Мы стараемся их сдерживать тем, что есть. Наши держатся, отрабатываем чем можем – они снова пытаются прорываться, пока сдерживаем, а там дали будет смотреть. Подвезли бы больше снарядов – погнали бы их дальше.
А це гармаші в роботі. Працюють по ворожій піхоті.
Відстрілявшись, Олександр розказує, як потрапив на війну. В мирному житті він машиніст-залізничник. В перший день повномасштабної війни, чоловік потрапив під обстріл в поїздці. На фронт міг не йти, адже його професія заброньована. Але - пішов.
Олександр, військовослужбовець ЗСУ:
Я даже 24 одну поездку сделал, возле ДЕПО были обстрелы, сделали одну поездку, потом вывез семью – она сейчас не в Украине находится. Мне дали бронь от депо, всех машинистов – машинистов бронировали. Но я не мог сидеть дома – пошел в военкомат. Мне сначала сказали хватает – еще и бронь.
А потім пів року в піхоті, далі опонував міномет, а вже потім і САУ - на ній тепер і воює.
А це - очі гармашів. Розвідувальний комплекс "Посейдон". Величезний дрон-розвідник який декілька годин може перебувати в небі, здатен вглиб залітати на окуповану територію - та має гарну камеру. Що дозволяє прораховувати та знищувати - найбільш цінні ворожі цілі.
Позивний "Тихий", військовослужбовець ЗСУ:
Ця машина велика - 3,5 метра. Загальна довжина - метр дев'яносто. І загальна дальність польоту - 150 км, а от дальність телеметрії - тобто дистанція, на якій можна керувати - це 50 кілометрів в глибину.
"Посейдон" набирає висоту - злітати він може як квадрокоптер, а далі вже переходити в режим економного польоту і йти на полювання. Потужний, штормовий вітер що дме на Донеччині вже декілька діб - заважає. Машину хитає - але і пілот і автопілот - допомагають тримати її в повітрі.
Позивний "Рамзес", військовослужбовець ЗСУ:
Дуже важко, бо вітер коли противний, він повільно летить, і батарея швидко розряджається, і він може перевернутися, включається автопілот, і він двигунами себе вирівнює. Це дуже рятує у всяких ситуаціях.
Всю зібрану інформацію, дрон розвідник одразу передає на кілька підрозділів, там її аналізують - і деякі цілі опрацьовують в режимі онлайн, доки "пташка" ще в повітрі.
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