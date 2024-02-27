Українці зможуть отримати компенсацію частини вартості товарів і послуг, вироблених в Україні, у межах нової державної програми кешбеку "Купуй українське". Мета цієї програми - популяризація товарів українського виробництва та стимулювання національної економіки через платоспроможний попит.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів економіст, фінансовий аналітик, експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ.

"Президент Зеленський окреслив ідею, він концептуально розказав, яке має бути. Тепер Кабмін має розробити спеціальні нормативні документи, які будуть регулювати конкретні операції і відповідний порядок повернення коштів.

Але взагалі це досить корисна ідея, вона завжди досить ефективно застосовується під час кризи в різних країнах. В Україні теж ми маємо застосовувати такі моделі. Суть її полягає в тому, що стимулювати українців купувати українське.

Колись президент США Рейган сказав, що "кожен американський долар має знайти американський товар". Такий самий принцип має бути зараз і в Україні - кожна гривня має знайти український товар. Тому що купуючи українське, ми фактично залишаємо ці гроші в нашій економіці, особливо зважаючи на те, що зараз є певні проблеми з зовнішньою допомогою.

Ми маємо запускати самовідновлювальну модель економіки. Тобто гроші повинні циркулювати всередині нашої економіки, капітал не має виходити з України. Ми маємо скорочувати свою імпортну залежність , яка досягла критичної межі. Тобто у нас досить широкий торговельний дефіцит товарами і ми маємо цей дефіцит зменшувати.

Ми маємо стимулювати внутрішнє виробництво, створення робочих місць всередині країни. Тобто, купуючи українські товари, українець буде отримувати, скажімо, 5% від вартості цього товару на спеціальну картку, з якої потім зможе купити нові товари.

Фактично така сама система зараз деякими торговельними мережами застосовується, коли нараховуються певні бонуси. А тут буде ця система в масштабах всієї країни. І вона буде націлена виключно на купівлю українських товарів", - розповів Олексій Кущ.