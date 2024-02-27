Він став щитом для Києва. Село Мощун росіяни на початку повномасштабного вторгнення спалили майже вщент. Через нього окупанти тричі намагалися переправити свої основні сили й прорватися до столиці. І наші бійці тричі ставали на заваді.

Звільнення Мощуна стало одним з переломних моментів нашої боротьби й початком ворожого кінця. Взяти столицю за три дні ворогу не вдалося.

Михайло Манилюк сьогодні в Мощуні. Як місцеві жителі згадують початок битви за село - далі.

Київщина. Село Мощун. 27 березня два роки тому тут розпочалася одна з найзапекліших битв за Київ. Саме сюди росія кинула своїх найбільш професійних бійців та значну кількість техніки.

Вадим Жердецький, староста с. Мощун:

Тут їх було дуже багато. Я б недооцінював їх, але вони не поняли, що тут стріляли з кожного закутка, дерева, з окопа, з ями. У нас "коктейль молотова" був так налитий, від початку села аж до дачних. Пройти їм було дуже тяжко.

Російські окупанти безперервно накривали село з артилерії. В перші дні березня ворог розпочав масований штурм Мощуна з усіх боків. Під впливом безперервного вогню наші захисники були змушені відступити на околиці села та зайняти оборону.

Вадим Жердецький, староста с. Мощун:

Вони нас накривали п'ятого березня, тоді був просто землетрус. Майже чотири години, на нас летіло все, що в них було. В матері навіть у погрібі шістдесят сантиметрів лопнуло.

Втім, українські воїни, підкріпившись особовим складом та зброєю, провели успішні контратаки. Відбили втрачені позиції і заблокували Мощун з двох боків. Обстрілювали з важкої артилерії переправи й місця зосередження росіян, витіснивши їх до річки Ірпінь.

Вадим Жердецький, староста с. Мощун:

Село було пів дня наше, пів дня не наше. Там скільки було техніки, в мене в селі населення менше було. І перший президентський був, і "Азов", і "Айдар". Все стягували сюди, щоб вдержувати. Велику тоді роль зіграла річка Ірпінь, підірвали дамбу і пішла вода. У нас торф'яні землі тут і техніка не пройшла. Вони йшли, як зомбі по воді, річку переходили, вони чи вколені, чи п'яні були, як роботи переходили її. Як свиней зганяли в тупік, арту визивали і накривали.

21 березня Збройні сили України повністю звільнили Мощун від російських загарбників. Тоді село було просто не впізнати. Адже армія рф буквально розтрощила житлові будинки, школи та медзаклади. Зараз тут й досі триває відновлення.

Анна, жителька с. Мощун:

Є програма "Є дія", в яку ми зареєструвалися на відновлення будинку і чекаємо результату. Оскільки в нас три сім'ї, то нам треба десь проживать і жить. Бо тимчасово - це не будинок. Зараз живемо в селі всі. Далеко не від'їжджаємо, щоб бути разом всі, допомагаємо армії.

Мощун став одним із форпостів оборони Києва. Невеличке село було для росіян стратегічно важливим, адже далі вони могли б впритул наблизитися до Києва. Втім, українські захисники показали ворогу, хто тут господар. Програвши битву за Мощун та інші населені пункти, російське військо було змушене втікати з Київщини.