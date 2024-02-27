Президент Франції Еммануель Макрон припустив, що європейські країни можуть відправити війська до України. З такою заявою Макрон виступив після конференції в Парижі, на якій лідери 20 країн Європи обговорювали допомогу Україні.

Макрон наголосив, що країни Європи "на даному етапі" не мають консенсусу з приводу відправлення військ. Однак, додав, що "нічого виключати не можна".

Для України це означає, що є можливість отримати певні дуже позитивні проміжні варіанти, заявив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

"Ще кілька місяців тому, в кінці минулого року ми навіть уявити не могли, що європейці будуть обговорювати тему залучення їх військ прямо тут, на території України до спротиву російській агресії.

Треба розуміти, що якщо одразу розмова пішла настільки серйозно - не проти моніторингову місію, не про якісь загальні заяви підтримки, а одразу про розміщення військ на нашій території, незважаючи на те, що цей сценарій доволі довгий і нам ще до нього йти і йти, вказує на те, що ми можемо отримати і певні дуже позитивні проміжні варіанти.

Скажімо, якщо ми говоримо про війська на території України, але не всі з цим погоджуються, то що нам заважає говорити, скажімо, про повітряну операцію, як це було на території колишньої Югославії. Що нам заважає говорити про захист українського кордону конкретними загонами європейськими.

Або, скажімо, захист критичної інфраструктури і перебування там європейських військ. Що нам заважає говорити про європейську місію з розмінування або велику інфраструктурну місію ,яка дозволить закласти ґрунт для відновлення контролю над всією нашою територією і подальшого українського контрнаступу.

Тобто насправді те, що одразу з настільки жорстких тонів, жорстких сценаріїв почалася ця розмова, вказує на те, що на щастя для нас Європа і НАТО готові до дійсно радикальних рухів", - заявив Олександр Краєв.