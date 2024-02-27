LG, Bosch та Sony зачиняють свої останні магазини в росії [ Редагувати ]
Виробники побутової техніки та електроніки LG, Bosch і Sony почали закривати свої останні магазини в росії. Про це розповіли представники компаній виданню "Коммерсант".
За словами оператора підтримки Sony, магазини зачиняються через відсутність поставок. Однак три магазини компанії у Москві продовжать працювати до літа, щоб розпродати залишки. Співрозмовник видання розповів: "Раніше Sony Centre був у кожному місті-мільйоннику в рф, однак через санкції вони всі закриваються".
Так само прокоментував ситуацію співробітник сервісної підтримки Bosch. За його словами, компанія вже закрила всі магазини, крім одного, де також розпродають залишки.
Водночас у техпідтримці LG виданню заявили, що всі магазини бренду вже закрилися. "Коммерсант" зазначає, що монобрендовий магазин LG в московському торговому центрі "Афимолл Сити" зачинився на початку лютого.
Усі перелічені компанії припинили поставки своєї продукції до рф незабаром після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.
Закриватися магазини почали лише зараз, оскільки у багатьох були укладені довгострокові договори оренди, при розірванні яких довелося б одразу перерахувати всі платежі.
Співрозмовники видання також заявили, що торгові центри не відчули закриття магазинів LG і Sony, оскільки вони використовувалися в першу чергу для просування брендів, а на їх місцях вже відкриваються магазини компаній з Туреччини та Китаю.
Після початку повномасштабної війни в Україні багато західних компаній заявили про припинення свого бізнесу в росії. У квітні 2023 року "Важные истории" писали, що майже 20% компаній з "недружніх" країн повністю закрили свій бізнес у рф.
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