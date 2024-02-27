За життя Богдан так і не дізнався, що стане батьком двійні.

Вдова загиблого воїна Богдана Тленюка народила двійню. Богдан так і не дізнався про те, що стане батьком, адже про позитивний результат штучного запліднення стало відомо після загибелі чоловіка. Сьогодні мати разом з малюками, виписали з Тернопільського перинатального центру. Її зустрічали й наші кореспонденти.

Рідні, близькі і навіть не знайомі люди сьогодні прийшли до Тернопільського перинатального центру, аби привітати Світлану із народженням двійні: дівчинки та хлопчика.

Ігор Питак, побратим Богдана Тленюка:

Терпіння і здоров'я виховувати маленьких, а ми чим зможемо, тим допоможемо.

Марія Котельник, матір Світлани Тленюк:

Я така щаслива, я ночами не спала, я молилася за їхнє здоров'я.

Їхній тато, Богдан Тленюк, загинув на фронті, так і не дізнавшись, що стане батьком.

Це був другий шлюб і в Богдана, і в Світлани. Через місяць після одруження, на війні загинув старший син Світлани, Назар. У Богдана власних дітей не було. Подружжя наважились на штучне запліднення.

Стефан Хміль, головний лікар клініки:

Сидів мужній, здоровий, бородатий. Він каже: багато хлопців, з якими ми служимо, сідаємо їсти. Двадцять. А ввечері багатьом приносять рюкзаки тільки. Я, каже, хочу, щоб я залишив після себе когось. Я хочу діточок. Зробіть все можливе, щоб я став батьком. Щасливим батьком.

Медики зробили все можливе. Зібрали біоматеріал, підлікували військовослужбовця. І той повернувся на фронт. А через тиждень Богдан Тленюк героїчно загинув на Донеччині.

Василь Тленюк, батько Богдана:

Вічна пам'ять, вічна шана героям. Бодя, не забудемо, не пробачимо. Друга МП СВ "Вуйки". Їхній підрозділ назвали "Вуйки". Такі міни він ставив і розтяжки.

За життя Богдан так і не дізнався, що стане батьком двійні - дівчинки і хлопчика.

Світлана Тленюк, вдова:

Він не встиг дізнатися. Він загинув через тиждень і через 3 дні я вже дізналася, що я вагітна. А потім дізналися, що там є їх двоє. Це дуже велике чудо.

Дев'ять місяців медики спостерігали за перебігом вагітності жінки. А 47-річна мати із батьками Богдана з нетерпінням очікували на народження малюків.

Мені вже так хочеться їх обняти, так хочеться їх поцілувати.

Трошки, ще трошки.

Тетяна Тленюк, матір Богдана:

Лапочка. Вже такі щічки. А носик мій. Він сьогодні так усміхався. Головне, щоб здорові були. Щоб були здорові і все було добре.

19 лютого, у день народження чоловіка, Світлана Тленюк народила двійню.

Стефан Хміль, головний лікар клініки:

Пологи пройшли нормально, вона народила, був проведений кесарів розтин, народилося двоє дітей. Це дівчинка 2900 і хлопчик 2530 грам.

До народження жінка тримала в секреті імена дітей. Каже, радилась із чоловіком, якого бачила уві снах.

Світлана Тленюк, вдова:

Одного разу він мені приснився. Він прийшов, я кажу: ти знаєш, що буде двоє? А він каже: так. Я бачив, як вони на екрані ручками до мене махали. Я кажу: а імена, які я вибрала для дітей, вони тобі подобаються? І він був такий щасливий. Неймовірно щасливий.

Світлана Тленюк, вдова:

Дівчинка - це янгол Богом даний, Ангеліна Богданівна, а хлопчик - це є велич, це є справедливість, це є король Артур.

Породілля і синочок Артур та донечка Ангеліна почуваються "на відмінно". Світлана приймає вітання і подарунки. Ми теж прийшли не з порожніми руками.

Маленький подарунок для Великих малюсіньких українців. Хай ростуть здорові і щасливі.

Світлана впевнена: її діти виростуть справжніми патріотами України і будуть пишатися своїм батьком-захисником України, Богданом Тленюком.