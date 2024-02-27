На Тернопільщині вдова бійця народила двійню [ Редагувати ]
Вдова загиблого воїна Богдана Тленюка народила двійню. Богдан так і не дізнався про те, що стане батьком, адже про позитивний результат штучного запліднення стало відомо після загибелі чоловіка. Сьогодні мати разом з малюками, виписали з Тернопільського перинатального центру. Її зустрічали й наші кореспонденти.
Рідні, близькі і навіть не знайомі люди сьогодні прийшли до Тернопільського перинатального центру, аби привітати Світлану із народженням двійні: дівчинки та хлопчика.
Ігор Питак, побратим Богдана Тленюка:
Терпіння і здоров'я виховувати маленьких, а ми чим зможемо, тим допоможемо.
Марія Котельник, матір Світлани Тленюк:
Я така щаслива, я ночами не спала, я молилася за їхнє здоров'я.
Їхній тато, Богдан Тленюк, загинув на фронті, так і не дізнавшись, що стане батьком.
Це був другий шлюб і в Богдана, і в Світлани. Через місяць після одруження, на війні загинув старший син Світлани, Назар. У Богдана власних дітей не було. Подружжя наважились на штучне запліднення.
Стефан Хміль, головний лікар клініки:
Сидів мужній, здоровий, бородатий. Він каже: багато хлопців, з якими ми служимо, сідаємо їсти. Двадцять. А ввечері багатьом приносять рюкзаки тільки. Я, каже, хочу, щоб я залишив після себе когось. Я хочу діточок. Зробіть все можливе, щоб я став батьком. Щасливим батьком.
Медики зробили все можливе. Зібрали біоматеріал, підлікували військовослужбовця. І той повернувся на фронт. А через тиждень Богдан Тленюк героїчно загинув на Донеччині.
Василь Тленюк, батько Богдана:
Вічна пам'ять, вічна шана героям. Бодя, не забудемо, не пробачимо. Друга МП СВ "Вуйки". Їхній підрозділ назвали "Вуйки". Такі міни він ставив і розтяжки.
За життя Богдан так і не дізнався, що стане батьком двійні - дівчинки і хлопчика.
Світлана Тленюк, вдова:
Він не встиг дізнатися. Він загинув через тиждень і через 3 дні я вже дізналася, що я вагітна. А потім дізналися, що там є їх двоє. Це дуже велике чудо.
Дев'ять місяців медики спостерігали за перебігом вагітності жінки. А 47-річна мати із батьками Богдана з нетерпінням очікували на народження малюків.
Мені вже так хочеться їх обняти, так хочеться їх поцілувати.
Трошки, ще трошки.
Тетяна Тленюк, матір Богдана:
Лапочка. Вже такі щічки. А носик мій. Він сьогодні так усміхався. Головне, щоб здорові були. Щоб були здорові і все було добре.
19 лютого, у день народження чоловіка, Світлана Тленюк народила двійню.
Стефан Хміль, головний лікар клініки:
Пологи пройшли нормально, вона народила, був проведений кесарів розтин, народилося двоє дітей. Це дівчинка 2900 і хлопчик 2530 грам.
До народження жінка тримала в секреті імена дітей. Каже, радилась із чоловіком, якого бачила уві снах.
Світлана Тленюк, вдова:
Одного разу він мені приснився. Він прийшов, я кажу: ти знаєш, що буде двоє? А він каже: так. Я бачив, як вони на екрані ручками до мене махали. Я кажу: а імена, які я вибрала для дітей, вони тобі подобаються? І він був такий щасливий. Неймовірно щасливий.
Світлана Тленюк, вдова:
Дівчинка - це янгол Богом даний, Ангеліна Богданівна, а хлопчик - це є велич, це є справедливість, це є король Артур.
Породілля і синочок Артур та донечка Ангеліна почуваються "на відмінно". Світлана приймає вітання і подарунки. Ми теж прийшли не з порожніми руками.
Маленький подарунок для Великих малюсіньких українців. Хай ростуть здорові і щасливі.
Світлана впевнена: її діти виростуть справжніми патріотами України і будуть пишатися своїм батьком-захисником України, Богданом Тленюком.
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