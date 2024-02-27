З 1 березня 2024 року разом зі щорічною індексацією пенсій, в Україні проведуть перерахунок пенсій з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Відповідно до пункту 8 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" з 1 березня 2024 року разом із щорічною індексацією пенсій здійснюється перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року.

Через зростання прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 2093 грн до 2361 грн збільшуються розміри мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму.

Перерахунок пенсій буде проведено без додаткових звернень пенсіонерів, наголошують у Пенсійному фонді.

Нагадаємо, що коефіцієнт індексації пенсій з 1 березня 2024 року - 1,0796.