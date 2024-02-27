TECNO представили найдивнішу портативну ігрову приставку Pocket GO [ Редагувати ]
Джерело: Digital Trends
Виробник смартфонів TECNO раптово зробив ставку на портативний геймінг, анонсувавши дуже незвичну портативну консоль на основі комп’ютерного "заліза".
Новинка отримала назву TECNO Pocket GO. Цей пристрій сильно відрізняється від всього, що є на ринку.
Найнезвичніше те, що у Pocket GO немає екрану – його роль виконують AR-окуляри. Уся апаратна начинка прихована у дуже масивний геймпад із додатковими портами.
Компанія представила TECNO Pocket GO під час виставки Mobile World Congress і надала обмежений набір специфікацій. Тож ось що ми знаємо на даний момент:
- Процесор: AMD Ryzen 7 8840HS (35 Вт, 8 ядер, 16 потоків, до 5,1 ГГц)
- Графіка: AMD Radeon 780M (12 x RDNA 3 обчислювальних блоків)
- Оперативна Пам'ять: 16GB LPDDR5
- Сховище: 1 ТБ PCIe 4.0 SSD
- Батарея: 50Wh (змінна)
- Охолодження: Вентилятор та 3 мідні теплові трубки
Що стосується окулярів доповненої реальності, TECNO заявляє, що вони мають 0,71-дюймових мікро OLED-дисплеї, які пропонують еквівалент 215-дюймового екрану при перегляді з відстані 6 метрів.
Сам портативний пристрій має щонайменше два порти USB-C і 3,5-мм аудіороз'єм, вентиляційні отвори для вентилятора, а також звичайний набір функцій контролера, включаючи два аналогових джойстика, D-Pad, кнопки X, Y, A і B, тригери для носіння на плечі, а також кілька додаткових функціональних клавіш.
Раніше ми робили огляд TECNO SPARK 10 Pro.
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