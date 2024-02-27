Колишній народний депутат Сергій Пашинський, який є підозрюваним у справі щодо реалізації арештованих нафтопродуктів "кишені Януковича" Сергія Курченка на суму понад 967 млн грн, вийшов з-під варти під заставу. Про це Сергій Пашинський повідомив у Fаcebook.

Тільки що підприємства-члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості внесли за мене повну заставу. Я вийшов на свободу. Я дуже вдячний за таку колосальну підтримку, але мені водночас дуже соромно, що кошти, які повинні були бути використані для виробництва зброї, використані на заставу для мене по фейкових звинуваченнях. Я відпрацюю кожну копійку і доб’юся повернення цих коштів.

12 лютого НАБУ і САП повідомили, що спільно з СБУ викрили злочинну організацію, через діяльність якої впродовж 2014-2018 років держава зазнала збитків на суму 967 млн грн.

Слідство встановило, що у 2014 році суд наклав арешт на 97 тис. тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства. Один з підприємців у сфері нафтового бізнесу, який мав "потрібні" зв’язки в державних та правоохоронних органах, спільно з топпосадовцем Адміністрації Президента України (Сергієм Пашинським - ред.) розробили схему заволодіння арештованим майном та створили для цього злочинну організацію.

Вони домоглися передачі паливо-мастильних матеріалів державному підприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб. При цьому топпосадовець забезпечив контроль за базами зберігання нафтопродуктів підрозділами МВС, діями яких на місцях керували члени злочинної організації.

Надалі держпідприємство під приводом "вимушеності продажу" реалізувало сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. Частково отримані за це кошти вивели на рахунки інших підконтрольних суб’єктів господарювання, у той час як до державного бюджету не надійшло жодної гривні. Загальна сума збитків, завданих державі у результаті реалізації схеми, становить 967 млн грн.

Про підозру, зокрема, повідомили колишньому народному депутату, т.в.о. глави Адміністрації президента у 2014 році Сергію Пашинському.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексдепутату Сергію Пашинському у вигляді тримання під вартою з заставою в 272 млн грн.