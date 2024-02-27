Західних спостерігачів на ці вибори не запросили.

ЄС не побачив чесності на парламентських виборах у білорусі. Натомість Лукашенко каже - вони найпрозоріші у світі. Напередодні у країні підбили підсумки голосування за народних депутатів до Національних зборів та місцевих рад.

Які висновки можна зробити? Та які гучні заяви пролунали? Далі у сюжеті.

Білоруська ЦВК опублікувала підсумки виборів у парламент. Депутатами Національних зборів стали голова адміністрації Лукашенка, заступник командувача військ ППО та ціла низка діячів, які потрапили під санкції Заходу. Явка на виборах, що об'єднали загальнодержавні та місцеві, становила 73%. Майже половина проголосувала дочасно.

У єдиний день голосування на дільницю у доброму гуморі прийшов і невизнаний президент країни.

Вы меня не знаєте? Беда!

Опозиційні кандидати у виборах участі не брали. Тим не менш, Лукашенко вважає голосування найчеснішим у світі.

Олександр Лукашенко, президент білорусі (1994-2020):

Вот абсолютно честно, искренне скажу, нигде в мире нет открытых, честных, принципиальных выборов, как в Беларусии нет. У нас это праздник. Так было всегда!

Закріплює ефект Лукашенко іншою гучною заявою, адресованою вигнаній за межі країни опозиції. Сам він усьоме збирається в президенти.

Олександр Лукашенко, президент білорусі (1994-2020):

Пойду, пойду! Передайте им, что пойду. Чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество, и вас в том числе - для меня, поверьте, это очень важно. Ни один человек, президент ответственный не бросит своих людей, которые за ним шли в бой!

Західних спостерігачів на ці вибори не запросили. За голосуванням наглядали представники "дружніх" до білорусі владних структур - СНД, ОДКБ та Шанхайської організації співробітництва. Їхня думка про волевиявлення компліментарна.

Cергій Лебедєв, голова місії спостерігачів від СНД:

Для нас не було завдання шукати якісь вади, критикувати керівництво білорусі, органи білорусі. А те, що оцінка об'єктивна зі сторони спостерігачів СНД, мені здається ,каже і той факт, що я спілкувався з керівником місії ШОС учора, вже після закриття, завершення голосування, у них оцінка ідентична.

А от у ЄС та США чесності й свободи на "виборах" у білорусі не побачили. Головний європейський дипломат Жозеп Боррель наголосив, що недопуск міжнародних спостерігачів разом з внутрішніми репресіями не надають новообраним депутатам легітимності.

Жозеп Боррель, європейський дипломат:

Постійно зростаючий і безпрецедентний рівень репресій, порушення прав людини, обмеження участі в політичному житті та доступу до незалежних ЗМІ з боку режиму Лукашенка серйозно підірвали легітимність виборчого процесу.

Приблизно такої ж думки в державному департаменті США. Там засудили "фіктивні" вибори в білорусі.

Жозеп Боррель, європейський дипломат:

Вибори проходили в атмосфері страху, за якої жоден виборчий процес не можна було назвати демократичним. Режим продовжує утримувати понад 1400 політичних в'язнів. Усі незалежні політичні діячі були або затримані, або вислані. Усім незалежним політичним партіям було відмовлено в реєстрації. Білоруси за кордоном могли би проголосувати лише за умови повернення у Мінськ, де їм, найімовірніше, загрожували б репресії.

Ці вибори стали першими загальнонаціональними після сумнозвісних президентських 2020 року, що відзначилися масовими протестами та згодом жорстокими репресіями проти опозиції. Чергове обрання голови держави у білорусі має відбутися наступного року.