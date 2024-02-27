На Львівщині внаслідок ДТП за участі автомобіль евакуації полеглих військових з надписом "На щиті" загинуло три людини, ще троє отримали травми. Про це повідомила поліція Львівської області.

Аварія сталася 26 лютого, близько 04:40, на автодорозі "Тернопіль-Львів" поблизу села Словіта Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "ВАЗ 2109", 21-річний мешканець одного з сіл Золочівського району виїхав на смугу зустрічного руху та протаранив мікроавтобус "Mercedes-Benz Sprinter 313" з евакуації загиблих захисників.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика та його 24-річний пасажир загинули на місці події. Ще один 28-річний пасажир "дев’ятки" помер у кареті швидкої допомоги.

Окрім цього, 41-річний водій евакуаційного мікроавтобуса, його 38-річний пасажир, та 41-річний пасажир легковика отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

Встановлено, що водій "ВАЗ 2109" перебував у стані алкогольного сп’яніння.

На мікроавтобусі написано "На щиті"

За даними учасниці спільноти Варта-1 Наталії Струк, машина "На щиті" повертала загиблих героїв додому.

Відомо, що евакуаційне авто належало львівському волонтеру Зіновію Максимяку, який з 2014 року повертає додому тіла загиблих захисників.

На мікроавтобусі написано "На щиті"