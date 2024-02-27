На Львівщині п’яний водій протаранив машину евакуації полеглих військових з надписом "На щиті" (фото) [ Редагувати ]
На Львівщині внаслідок ДТП за участі автомобіль евакуації полеглих військових з надписом "На щиті" загинуло три людини, ще троє отримали травми. Про це повідомила поліція Львівської області.
Аварія сталася 26 лютого, близько 04:40, на автодорозі "Тернопіль-Львів" поблизу села Словіта Львівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "ВАЗ 2109", 21-річний мешканець одного з сіл Золочівського району виїхав на смугу зустрічного руху та протаранив мікроавтобус "Mercedes-Benz Sprinter 313" з евакуації загиблих захисників.
Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика та його 24-річний пасажир загинули на місці події. Ще один 28-річний пасажир "дев’ятки" помер у кареті швидкої допомоги.
Окрім цього, 41-річний водій евакуаційного мікроавтобуса, його 38-річний пасажир, та 41-річний пасажир легковика отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.
Встановлено, що водій "ВАЗ 2109" перебував у стані алкогольного сп’яніння.
На мікроавтобусі написано "На щиті"
За даними учасниці спільноти Варта-1 Наталії Струк, машина "На щиті" повертала загиблих героїв додому.
Відомо, що евакуаційне авто належало львівському волонтеру Зіновію Максимяку, який з 2014 року повертає додому тіла загиблих захисників.
На мікроавтобусі написано "На щиті"
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