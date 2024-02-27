Ситуація під Авдіївкою дуже складна, російські війська особливо тиснуть на лінії населених пунктів Бердичі-Орлівка. Про це повідомив майор ЗСУ, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Ситуація під Авдіївкою дуже складна. Активні наступальні дії ворог продовжує здійснювати - і вдень, і вночі. Основний напрямок, де п***ри тиснуть зараз - лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка, також дуже активні бої в районі Красногорівки. Ворог намагається закріпитись на захоплених територіях величезною кількістю піхоти.

Напередодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що українські військові організовують лінію оборони на захід від Авдіївки.

На Авдіївському напрямку посилюємо лінію оборони, організовуємо оборону населених пунктів західніше Авдіївки, щоб не допустити подальшого просування росіян та завдати йому якнайбільших втрат.

Аналітики українського пабліку DeepState напередодні повідомили про захоплення окупантами мелищ Степове та Сєверне на Авдіївському напрямку.

Ще в неділю наші відбили 4 накати на Степове, але врахувавши ризики було вирішено покинути село. К***пи вже закріпляються на західних околицях. На щастя, вони не відразу зрозуміли що відбувається, тому понесли чималі втрати від нашої артилерії.

Противник продовжує атакувати Орлівку, заходячи в саме село. Біля Тоненького росіяни намагаються увірватися з півночі в село. З'явилися кадри, де на західних околицях Сєверного московити проводять зачистку руїн.

Росіяни посилили тиск на Красногорівку (М) і проводять штурмові дії як з півдня, так і зі сходу. Ворог продовжує вести штурмові дії в Георгіївці, Новомихайлівці та Побєді. В останній Сили Оборони дали суттєву відсіч загарбникам.