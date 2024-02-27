Кабмін призначив нового голову НАЗК і в.о. голови ДСНС [ Редагувати ]
Кабінет міністрів офіційно призначив Віктора Павлущика головою Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Призначено за поданням Конкурсної комісії з відбору на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Павлущика Віктора Володимировича Головою Національного агентства з питань запобігання корупції.
Уряд погодив призначення:
- Харлова Олександра Олександровича першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації;
- Кохана Олександра Сергійовича заступником голови Рівненської обласної державної адміністрації;
- Терещенка Олександра Сергійовича заступником голови Рівненської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Даника Андрія Миколайовича.
Погоджено звільнення Кохана Олександра Сергійовича з посади голови Сарненської районної державної адміністрації Рівненської області.
Нагадаємо, 25 лютого стало відомо, що конкурсна комісія з відбору на посаду голови НАЗК оголосила переможцем конкурсу Віктора Павлущика. Павлущик обіймав посаду старшого детектива - керівника відділу детективів Національного антикорупційного бюро України.
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