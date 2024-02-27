Втрати росії у війні проти України становлять 412 400 осіб вбитими та пораненими станом на 27 лютого 2024 року. Про це у коментарі "Українській правді" заявив речник Генерального штабу Збройних сил України старший лейтенант Андрій Ковальов.

Щоденно Генеральний штаб ЗСУ оприлюднює загальні бойові втрати ворога. Підкреслимо - це саме загальні втрати. Загальні втрати російських окупантів, які публікує Генеральний штаб, складаються з двох основних показників втрат, які отримує противник у ході ведення бойових дій. А саме - безповоротні втрати та бойові санітарні втрати ворога. І станом на 27 лютого 2024 року загальні втрати російських окупантів орієнтовно становлять 412 400 осіб.

На пресконференції 25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що під час повномасштабного вторгнення росії загинули 31 тисяча українських військових. Втрати росії - 180 тисяч загиблими.

Нагадаємо, 27 листопада Сили оборони збили на сході ще один російський винищувач Су-34.