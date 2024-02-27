Мережа лабораторій "Сінево" заявила, що Державне бюро розслідувань арештувало будівлю головного офісу та центральної лабораторії у Києві. Про це йдеться у заяві компанії.

Внаслідок безпідставного та протизаконного арешту, накладеного ДБР на будівлю головного офісу і центральної лабораторії "Сінево" в Києві (проспекті Академіка Палладіна, 46/2 (корп. 3) - ред.), невдовзі компанія буде змушена припинити діяльність в цій будівлі. А це призведе до повної зупинки роботи мережі лабораторій "Сінево" в Україні.

Арешт накладений Личаківським районним судом Львова у кримінальному провадженні ДБР про виведення з державної власності нерухомого майна у період із 2016-го до 2021 року, хоча, як стверджує "Сінево", будівля була придбана групою ще у 2010 році.

Кримінальне провадження ДБР не має жодного відношення ані до міжнародної групи Medicover, ані до будівлі, яка належить групі, та на яку накладено арешт. Адже міжнародна група Medicover, в особі свого учасника - кіпрської компанії "Лінкмікс Холдінгс Лімітед" - придбала будівлю ще у 2010 році у фізичних осіб.

У компанії попереджають, що через незаконний арешт, без послуг сучасної лабораторної діагностики залишаться близько 300 тисяч пацієнтів щомісяця. В тому числі ті, хто обслуговується мережею "Сінево" на безоплатній основі:

пацієнти по програмі мед. гарантій НСЗУ,

бійці Сил ТрО ЗСУ,

пацієнти інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова,

пацієнти центру протезування та реабілітації Superhumans Center та інші.

"В результаті протиправних дій ДБР, бюджет воюючої країни втратить сотні мільйонів гривень податків і зборів (за 2023 рік ми сплатили більше 310 млн грн), більше ніж 2300 співробітників компанії стануть безробітними, а інвестиційному іміджу України буде нанесена непоправна шкода", - стведжують у "Сінево".

У ДБР повідомили, що продовжують досудове розслідування за фактом можливої незаконної передачі держмайна третім особам.

Працівники ДБР ще з 2022 року здійснюють досудове розслідування за фактом вчинення службовцями одного з Міністерств, Фонду державного майна та державного підприємства Українського науково-дослідного інституту нафтопереробної промисловості МАСМА можливого незаконного відчуження цілісного-майнового комплексу державного підприємства.

Під час розслідування досліджувалась законність перереєстрації частини цілісного-майнового комплексу третім особам. У 2022 році слідчим суддею за клопотанням прокурора накладено арешт на ці приміщення.

Підкреслимо, що жодних слідчих дій відносно вказаного медичного підприємства, які б перешкоджали здійсненню його діяльності не проводилось і після накладення арешту на держмайно у 2022 році жодних перешкод у наданні медичних послуг не виникало та не виникає й сьогодні.

Вказаний арешт був неодноразово предметом судових оскаржень, які залишили ухвалу слідчого судді в силі.