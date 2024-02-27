Країни НАТО та Євросоюзу згодні у тому, що не відправлятимуть війська до України. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц під час візиту до міста Фрайбург-ім-Брейсгау. Його слова наводить німецький телеканал NTV.

На українській землі не буде ані сухопутних військ, ані вояків, відправлених туди європейськими державами або країнами НАТО.

Президент Франції Емманюель Макрон напередодні, 26 лютого, припустив, що в Україну можуть відправити західні війська. Від цієї ідеї вже відхрестилися Польща та Швеція, а також США, Словаччина, Чехія та Угорщина.

Заперечив обговорення відправлення збройного конгтингенту і генсек НАТО Єнс Столтенберг. кремль попередив, що якщо Захід надішле війська на Україну, конфлікт з альянсом буде неминучим.