На Сумщині двоє поліцейських загинуло та четверо поранені внаслідок російського обстрілу. Про це повідомляє МВС України.

Слідча група виїхала на документування наслідків прильотів по будівлі фермерського господарства. І в цей час ворог вдарив знову. Прицільно артилерією по правоохоронцях.

Тіла двох поліцейських рятувальники дістали з-під завалів. Крім того, поранення отримали ще четверо слідчих. Їм надають медичну допомогу.

Поліцейські потрапили під обстріл у Хотінський громаді Сумського району, коли документували злочини рф проти мирного населення, повідомляє Сумська ОВА.

Ворог відкрив вогонь о 12 годині. Ворог з артилерії обстріляв населений пункт, по якому вже гатив цієї ж доби.

Також було пошкоджено приміщення агрофірми. Розбір завалів триває. Постраждалим надається вся необхідна допомога.