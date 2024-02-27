На Сумщині двоє поліцейських загинули, четверо поранені внаслідок обстрілу [ Редагувати ]
На Сумщині двоє поліцейських загинуло та четверо поранені внаслідок російського обстрілу. Про це повідомляє МВС України.
Слідча група виїхала на документування наслідків прильотів по будівлі фермерського господарства. І в цей час ворог вдарив знову. Прицільно артилерією по правоохоронцях.
Тіла двох поліцейських рятувальники дістали з-під завалів. Крім того, поранення отримали ще четверо слідчих. Їм надають медичну допомогу.
Поліцейські потрапили під обстріл у Хотінський громаді Сумського району, коли документували злочини рф проти мирного населення, повідомляє Сумська ОВА.
Ворог відкрив вогонь о 12 годині. Ворог з артилерії обстріляв населений пункт, по якому вже гатив цієї ж доби.
Також було пошкоджено приміщення агрофірми. Розбір завалів триває. Постраждалим надається вся необхідна допомога.
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