Зеленський прибув до Саудівської Аравії [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Про це глава держави повідомив у соцмережах.
"Прибув до Саудівської Аравії, щоб продовжити наш регулярний діалог із Його Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.
Тема номер один - Формула миру. Торік у Джидді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз упритул наблизилися до проведення першого Саміту миру й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії.
Тема номер два - повернення полонених і депортованих осіб. Лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню наших людей. Впевнений, що й ця зустріч принесе результати.
Ми також обговоримо перспективні напрями економічної співпраці та участь Саудівської Аравії у відбудові України," - написав Зеленський.
Нагадаємо, на початку серпня 2023 року в Саудівській Аравії відбувся саміт щодо української "формули миру" без участі росії.
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