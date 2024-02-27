Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Прибув до Саудівської Аравії, щоб продовжити наш регулярний діалог із Його Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Тема номер один - Формула миру. Торік у Джидді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз упритул наблизилися до проведення першого Саміту миру й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії.

Тема номер два - повернення полонених і депортованих осіб. Лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню наших людей. Впевнений, що й ця зустріч принесе результати.

Ми також обговоримо перспективні напрями економічної співпраці та участь Саудівської Аравії у відбудові України," - написав Зеленський.

Нагадаємо, на початку серпня 2023 року в Саудівській Аравії відбувся саміт щодо української "формули миру" без участі росії.