На третьому році повномасштабного вторгнення в Україну у вкрай чутливій сфері постачання продукції воєнного призначення працює, не відчуваючи жодних перешкод, компанія з російським корінням і намагається зашкодити українському виробництву броньованих автомобілів. Про це йдеться в розслідуванні сайту Коментарі.

Підставою для розслідування став лист ГО "Стоп Корупція" до УкрАрмоТех, щодо контракту з грифом "Для службового користування" про виробництво і постачання українською компанією УкрАрмоТех 50 бронеавтомобілів. Контракт було повністю виконано в січні 2024 року.

Разом із підозрами про непрозорість такого контракту антикорупціонери заявили про існування компанії Інкас Дубай, яка претендує на володіння даними щодо проекту автомобілів від УкрАрмоТех і має намір звернутися із цього приводу до суду.

Втім, розслідування виявило що Інкас Дубай під керівництвом узбецького бізнесмена Улугбекхона Максумова це фірма клон INKAS Канада – власника розробок серії бронеавтомобілів. Декілька років тому Максумов пообіцяв канадцям представити продукцію їх канадського підприємства INKAS на виставці озброєнь IDEX в ОАЕ. Після закінчення виставки Улугбекхон Максумов ймовірно зумів скопіювати бронеавтомобілі канадської INKAS в Еміратах. Після цього угоди щодо використання торгового знаку з компанією із ОАЕ були розірвані справжніми власниками, тож торгової марки Інкас Дубай у правовому полі не існує. Але через те, що Арабські Емірати у вирішенні бізнесових суперечок керуються нормами мусульманського законодавства, INKAS Канада не може у правовий спосіб заборонити Інкас Дубай використовувати свій торговельний знак і назву.

Більш того, журналісти знайшли інформацію про співпрацю Інкас Дубай з країнами, визнаними міжнародним співтовариством як держави-терористи, та з представниками визнаних терористичними спільнот, такими як ІДІЛ та аналогічних угруповань, що діють на території Сирії та Іраку. Відмітилися вони і в Україні. Ще з 2014 року керівництво Інкас Дубай вживало заходів для постачання бронетехніки терористам із так званих "ЛДНР".

Ба більше, серед інвесторів Інкас Дубай виявивися поплічник Рамзана Кадирова – одіозний Адам Делімханов, депутат державної думи росії, який 2022 року брав участь у збройному вторгненні до нашої країни, неодноразово був помічений у складі кадировських банд під час захоплення Маріуполя і зараз перебуває у розшуки в Україні.

Сам Максумов теж виявився великим прибічником росії. Його соцмережі рясніють георгієвськими стрічками, фотографіями з російськими політиками і пропагандистами. Коли компанія Інкас Дубай почала здійснювати спроби потрапити на український ринок, Максумов видалив ці та інші фото із соцмереж, однак вони збереглись в інтернеті.

Видання припускає, що для досягнення мети компанія запустила тему завищення ціни контракту. У межах цієї схеми і з’явився лист "антикорупціонерів" до Держприкордонслужби. А метою таких дій могло стати отримання інформації про порядок цін за контрактом і далі спроба публічно заявити, що охоронці кордонів укладають невигідні для держави угоди.

Отже, конфлікт Інкас Дубай з УкрАрмоТех має вигляд схеми російської розвідки. Отримавши через нерозкриту досі мережу в Україні секретну інформацію про контракт під грифом "Для службового користування", скориставшись послугами громадської організації "Стоп Корупція", щоб завести Інкас Дубай зі зв’язками в росії у вкрай чутливу в умовах війни сферу українського ВПК. Поки західні партнери накладають жорсткі санкції на росію як країну-агресора, в Україні не накладено санкції на дубайську компанію INKAS і подібні. Також не розпочато розслідування щодо витоку "грифованої" інформації через ГО "Стоп Корупції".