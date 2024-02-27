Збройні сили України збили два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 на східному напрямку за сьогоднішній день. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Близько 14.00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок - той же! Мета - незмінна! При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м’ясні штурми". Що ж, працюємо далі...

Су-34 (за класифікацією НАТО – Fullback) - двомісний всепогодний фронтовий бомбардувальник. Призначений для завдання ракетно-бомбових ударів по наземних цілях і ураження повітряних цілей противника.

Ціна Су-34 становить майже $36 млн. На озброєнні ВКС рф станом на 2022 рік було 147 одиниць Су-34. росія активно застосовує їх на фронті.

Нагадаємо, 23 лютого над Азовським морем збили російський літак далекої розвідки А-50.

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 27 лютого окупанти втратили в Україні 340 літаків та 325 гелікоптерів.