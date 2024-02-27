ЗСУ на Авдіївському напрямку відійшли від сіл Сєверне та Степове [ Редагувати ]
Збройні сили України зробили тактичний відхід від сіл Сєвєрне та Степове на Авдіївському напрямку. Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону 27 лютого.
На Авдіївському напрямку наші підрозділи здійснили відхід від невеликих сіл Сєвєрне та Степове.
За його словами, у цих населених пунктах на двох до війни разом було до 100 мешканців. При цьому запеклі бої за Сєверне тривали від учорашнього вечора і вночі. Ворог зазнав тут великих втрат.
Він зауважив, що якщо досі противник намагався вести штурми малими групами, то наразі ці штурмові групи мають чисельність до взводу, а іноді і до роти.
Нагадаємо, 23 лютого над Азовським морем збили російський літак далекої розвідки А-50.
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 27 лютого окупанти втратили в Україні 340 літаків та 325 гелікоптерів.
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