Прикордонники знешкодили 16 FPV-дронів на двох напрямках (фото) [ Редагувати ]
Сили оборони України змогли знешкодити 16 ворожих FPV-дронів на двох напрямках фронту. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Дві "пташки" були знищені в повітрі.
Ще два дрони українським воїнам вдалося "посадити". Також 12 ворожих дронів прикордонникам вдалося знищити на Запорізькому напрямку.
Нагадаємо, 23 лютого над Азовським морем збили російський літак далекої розвідки А-50.
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 27 лютолго окупанти втратили в Україні 340 літаків та 325 гелікоптерів.
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