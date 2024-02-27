У Повітряних силах показали фото палаючого російського Су-34 [ Редагувати ]
У вівторок, 27 лютого, українські військові збили другий за добу російський винищувач-бомбардувальник Су-34. У Повітряних силах показали фото палаючої ворожої "сушки".
Про це повідомляється у Telegram Командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.
На фото не знак оклику і не знак питання, це - палаюча російська "сушка". Щоб ніхто не сумнівався!
За останні дні ЗСУ знищили 10 літаків росіян.
Нагадаємо, 23 лютого над Азовським морем збили російський літак далекої розвідки А-50. За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 27 лютого окупанти втратили в Україні 340 літаків та 325 гелікоптерів.
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