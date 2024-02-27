Польща може заборонити імпорт нових українських товарів: Туск назвав умову [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща може запровадити заборону на імпорт нових українських товарів у разі, якщо Європейський Союз не запропонує жодного вирішення проблеми для польських фермерів. Про це повідомляє The Guardian.
Ми обговорюємо можливість поширення ембарго на інші продукти, якщо ЄС не знайде більш ефективного способу захистити польський та європейський ринки.
Зазначимо, ще минулого року Варшава в дносторонньому порядку припинила імпорт українського зерна.
Раніше польські фермери продовжують блокувати рух для українських вантажних транспортних засобів. Сукупно на всіх напрямках на території Польщі перебуває десь 2100 транспортних засобів.
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