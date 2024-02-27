Окупанти обстріляли село у Херсонській області: є жертва [ Редагувати ]
У вівторок вдень, 27 лютого, російські війська обстріляли село Велетенське Херсонської області. Внаслідок атаки загинула місцева жителька.
Про це повідомляється у Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
російська армія вбила літню жительку села Велетенське. Близько 16:20 окупанти обстріляли населений пункт. Одне з влучань прийшлося по житловому будинку.
Внаслідок ворожого обстрілу від отриманих поранень на місці загинула 82-річна жінка.
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