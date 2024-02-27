Десантники знищили колону росіян біля Новомихайлівки під Донецьком (відео) [ Редагувати ]
Колону російських військових вдалося знищити бійцям ЗСУ в районі села Новомихайлівка Донецької області. Про це повідомляється в Telegram-каналі командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
Цей процес вдалося зафіксувати на відео.
Десантники 79 ОДШБр палять ворожу техніку біля Новомихайлівки.
Зазначається, що активні штурмові дії на Таврійському напрямку відбуваються щодня практично по всій лінії фронту.
Тарнавський додав, що завдяки героїзму та неймовірній стійкості наших захисників знищуємо ворога, його техніку та резерви.
Лише за останній тиждень агресор втратив на Таврійському напрямку 30 танків і 104 бойових броньованих машин.
Нагадаємо, 23 лютого над Азовським морем збили російський літак далекої розвідки А-50. За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 27 лютого окупанти втратили в Україні 340 літаків та 325 гелікоптерів.
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