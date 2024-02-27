У вівторок, 27 лютого, президент США Джо Байден зустрінеться з лідерами Конгресу. Вони мають обговорити питання допомоги Україні та голосування щодо фінансування роботи американського уряду.

Про це повідомляє The Washington Post.

За даними видання, Байден запросив для обговорення спікера Палати представників Майка Джонсона, лідера демократів в Палаті Хакіма Джефріса, лідера демократів в Сенаті Чака Шумера та лідера республіканців Мітча Макконела.

Вони мають обговорити терміновість ухвалення пакету допомоги для України, Ізраїлю і Тайваню. Окрім цього вони мають обговорити законодавство, яке забезпечить роботу федерального уряду до кінця вересня.

1 березня у США закінчується фінансування для департаментів транспорту, ЖКГ та містобудування, сільського господарства та у справах ветеранів, а вже 8 березня для Пентагону, Міністерства внутрішньої безпеки та Держдепу.

Раніше Байден зустрівся з вдовою та дочкою Навального.