У Польщі зґвалтували українку. Злочинець знущався над дівчиною на очах у місцевих, які просто проходили повз. Про це повідомляє Fakt.

Інцидент з 20-річною дівчиною стався у центрі Варшави. Перехожі просто проходили повз і ніяк не реагували на цей жах.

З часом допоміг лише охоронець, який викликав поліцію і швидку.

Нагадаємо, французького актора Жерара Депардьє кілька жінок звинуватили у сексуальному домаганні та зґвалтуванні.