У Польщі злочинець зґвалтував українку на очах у перехожих [ Редагувати ]
У Польщі зґвалтували українку. Злочинець знущався над дівчиною на очах у місцевих, які просто проходили повз. Про це повідомляє Fakt.
Інцидент з 20-річною дівчиною стався у центрі Варшави. Перехожі просто проходили повз і ніяк не реагували на цей жах.
З часом допоміг лише охоронець, який викликав поліцію і швидку.
Нагадаємо, французького актора Жерара Депардьє кілька жінок звинуватили у сексуальному домаганні та зґвалтуванні.
по темі
У вівторок, 27 лютого, система опалення у Житомирі перейшла в режим економії
Міністерство охорони здоров'я впроваджує безкоштовне лікування для жіночої репродукції за програмою медичних гарантій
На фоні цієї важливої події світ кіно підготував низку захоплюючих прем'єр та прокатних стрічок, які привертають увагу глядачів до подій, що відбуваються в Україні
Попри погоду за вікном вже хочеться потроху готуватись до весни, часу, коли не лише природа оживає, але хочеться свіжих ідей для стилю та манікюру, зокрема
У четвер, 22 лютого, в Одесі в тестовому режимі було запущено аеротрансфер до молдовського аеропорту