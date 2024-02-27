рф готує спецоперацію "Майдан -3": що відомо [ Редагувати ]
У березні-квітні росія готує спецоперацію "Майдан -3". Про це повідомляє Комітет з питань розвідки.
У найближчих країнах ворог зосереджується на поширенні деструктивних наративів і розпалюванні конфліктів як в Україні, так і в інших, де підтримують Україну.
Основні цілі окупантів спрямовані на зрив мобілізації в Україні, поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу, а також створення та поширення фейків щодо "втоми від України" у світі.
Спецоперація "Майдан-3" здобуде кульмінації в березні-травні.
рф витратив близько $250 млн на поширення антиукраїнських настроїв тільки в Telegram, із загальним бюджетом на спецоперацію в $1,5 млрд. Це сама дорога "акція" російських спецслужб в історії.
Нагадаємо, 23 лютого над Азовським морем збили російський літак далекої розвідки А-50. За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 27 лютого окупанти втратили в Україні 340 літаків та 325 гелікоптерів
по темі
У неділю, 25 лютого, окупанти розстріляли українських військовополонених між селами Іванівське та Хромове Донецької області
У четвер, 22 лютого, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із дипломатами, представниками держав та міжнародних організацій
Президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський підпишуть угоду про безпеку між двома країнами
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що НАТО має підготуватися до протистояння з росією, яке може тривати десятиліттями
Новий головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський звернувся до військових