У березні-квітні росія готує спецоперацію "Майдан -3". Про це повідомляє Комітет з питань розвідки.

У найближчих країнах ворог зосереджується на поширенні деструктивних наративів і розпалюванні конфліктів як в Україні, так і в інших, де підтримують Україну.

Основні цілі окупантів спрямовані на зрив мобілізації в Україні, поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу, а також створення та поширення фейків щодо "втоми від України" у світі.

Спецоперація "Майдан-3" здобуде кульмінації в березні-травні.

рф витратив близько $250 млн на поширення антиукраїнських настроїв тільки в Telegram, із загальним бюджетом на спецоперацію в $1,5 млрд. Це сама дорога "акція" російських спецслужб в історії.

Нагадаємо, 23 лютого над Азовським морем збили російський літак далекої розвідки А-50. За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 27 лютого окупанти втратили в Україні 340 літаків та 325 гелікоптерів