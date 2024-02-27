Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини колишніх посадовців ДП "Антонов", злочинні дії яких призвели до тимчасового захоплення росіянами стратегічно важливого аеродрому в Гостомелі та знищення літака АН-225 "Мрія".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як повідомляється, наразі слідчі СБУ закінчили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення рф фігуранти не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту.

Для цього впродовж січня-лютого 2022 року посадовці розпорядилися заблокувати допуск українських військових на територію об’єкта.

На підставі зібраних доказів фігуранти обвинувачуються за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Обвинувачені перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми.

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