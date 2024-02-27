Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Саудівської Аравії та провів переговори зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Про це повідомляє Офіс президента.

Зокрема сторони обговорили реалізацію української Формули миру. Зеленський також подякував принцу за цінні поради щодо пришвидшення процесу імплементації низки її пунктів.

Обговорили пункти Формули миру та прогрес, який може бути досягнутий у їхній реалізації. Лідерство Саудівської Аравії може допомогти знайти справедливі рішення. Ми цінуємо прагнення принца допомогти відновити справжній мир і вдячні за поради та підтримку.

Він також про підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії.

Важливою темою зустрічі стали конкретні можливості двосторонньої співпраці України та Саудівської Аравії в економічній і технологічній сферах. Наші команди працюватимуть за відповідними напрямами, які були обговорені сьогодні.

Лідери також обговорили конкретні можливості двосторонньої співпраці України та Саудівської Аравії в економічній і технологічній сферах.

Раніше ми писали про те, що Зеленський прибув до Саудівської Аравії.