Укрзалізниця не буде підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські та вантажні перевезення.

Про це повідомляє голова правління компанії Євген Лященко.

"У фінансовому плані Укрзалізниці на цей рік не закладено підвищення тарифів на перевезення. Ні на пасажирські, ні на вантажні", - наголосив Лященко.

Він підкреслив, що йдеться саме про внутрішні перевезення. Щодо закордонних, то тут діє спільне з міжнародними партнерами ціноутворення, тому там щось обіцяти доволі важко.

Як відомо, раніше УЗ підготувала фінансовий план на 2024 рік, у якому очікувала збиток, і пропонувала черговий раз підвищити тарифи на вантажні перевезення. Але ця ініціатива не знайшла підтримки у уряду.

Також повідомлялось, що у січні компанія експортувала 7,5 млн тонн вантажів. Це на чверть більше листопада 2023, який вже був рекордним за загальним обсягом вантажоперевезень від початку повномасштабного вторгнення.