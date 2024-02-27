Наслідки бездіяльності Конгресу у питанні допомоги Україні жахливі - Байден [ Редагувати ]
Бездіяльність Конгресу Сполучених Штатів Америки спричинила жахливі наслідки в Україні, оскільки нове фінансування на 60 млрд доларів так і не було проголосовано.
Про це заявив президент США Джо Байден.
"Я думаю, що наслідки бездіяльності (Конгресу - ред.) в Україні щодня стають жахливими. Я розмовляв з деякими з наших партнерів щодо G7, вони дуже стурбовані", - зазначив Байден.
Він також додав, що Конгрес має виділити фінансування для уряду, оскільки припинення його роботи "завдасть значної шкоди економіці".
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