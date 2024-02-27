Бездіяльність Конгресу Сполучених Штатів Америки спричинила жахливі наслідки в Україні, оскільки нове фінансування на 60 млрд доларів так і не було проголосовано.

Про це заявив президент США Джо Байден.

"Я думаю, що наслідки бездіяльності (Конгресу - ред.) в Україні щодня стають жахливими. Я розмовляв з деякими з наших партнерів щодо G7, вони дуже стурбовані", - зазначив Байден.

Він також додав, що Конгрес має виділити фінансування для уряду, оскільки припинення його роботи "завдасть значної шкоди економіці".