Росіяни вдарили по підприємству в Курахівській громаді [ Редагувати ]
Російські війська сьогодні, 27 лютого, вдарили по Курахівській громаді в Донецькій області. Унаслідок цього загинула людина, ще п'ятеро дістали поранення.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Росіяни обстріляли зі ствольної артилерії Курахівську міську територіальну громаду. У зоні ураження опинилося приватне підприємство.
32-річний співробітник через отримані тілесні ушкодження помер дорогою до медичного закладу. Ще трьох чоловіків і двох жінок віком від 55 до 70 років госпіталізували з осколковими пораненнями кінцівок і шиї, переломом, розривом артерії та проникаючими ранами грудної клітки.
Один із постраждалих зараз перебуває у важкому стані. Крім того, вибухами пошкоджено будівлю підприємства та автомобілі.
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