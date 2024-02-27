Російські війська сьогодні, 27 лютого, вдарили по Курахівській громаді в Донецькій області. Унаслідок цього загинула людина, ще п'ятеро дістали поранення.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Росіяни обстріляли зі ствольної артилерії Курахівську міську територіальну громаду. У зоні ураження опинилося приватне підприємство.

32-річний співробітник через отримані тілесні ушкодження помер дорогою до медичного закладу. Ще трьох чоловіків і двох жінок віком від 55 до 70 років госпіталізували з осколковими пораненнями кінцівок і шиї, переломом, розривом артерії та проникаючими ранами грудної клітки.

Один із постраждалих зараз перебуває у важкому стані. Крім того, вибухами пошкоджено будівлю підприємства та автомобілі.