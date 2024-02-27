Франція хоче збільшити виробництво до 5000 артилерійських снарядів на місяць - Міноборони [ Редагувати ]
Франція має збільшити виробництво артилерійських боєприпасів і вийти на показники в 4-5 тисяч штук на місяць.
Про це заявив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню.
"Я дуже сподіваюся, що ми зможемо виробляти від 4000 до 5000 155-мм снарядів на місяць", - заявив міністр під час слухань у Національних зборах.
Лекорню нагадав, що на початку війни в Україні Франція виробляла тисячу боєприпасів на місяць, а потім збільшила їх до 2000 у 2023 році.
Він додав, що в лютому Франція вийшла на рівень виробництва 3 тисяч снарядів на місяць, хоча показник все одно низький. Також Лекорню сказав, що проблеми є з порохом і виробничими лініями.
За словами міністра, оборонна компанія Nexter робить усе можливе, щоб інвестувати у виробництво і відкрити додаткову лінію.
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