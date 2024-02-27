Бельгія продовжить надавати Україні військову та фінансову допомогу, але свої війська на фронт не відправлятиме.

Про це заявила міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер, повідомляє The Brussels Times.

Як повідомляє видання, міністр оборони Бельгії наголосила на продовженні постачання допомоги Україні, та зазначила, що "надання всієї необхідної матеріальної допомоги залишається пріоритетом".

За її словами, "Бельгія надає перевагу наданню Україні матеріальної допомоги, а не надсиланню військ".

Так, у 2024 році Бельгія має намір надати Україні військову допомогу на суму 611 млн євро, а також братиме участь у шести коаліціях з підтримки ЗСУ та тренування українських військових.