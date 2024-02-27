В Одесі лунають вибухи [ Редагувати ]
В Одесі ввечері 27 лютого лунають вибухи. Російські війська запустили на місто дрони-камікадзе "Шахед".
Зазначимо, що наразі в Одесі та області оголошена повітряна тривога.
"БПЛА типу "Shahed" змінили курс на Одесу! Перебувайте в укриттях!", - повідомили в Повітряних силах.
Глава Одеської ОВА Олег Кіпер також попередив про загрозу дронів.
"Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою! Роботу ППО знімати заборонено!", - написав він у Telegram.
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