Північна Корея передала росії кілька мільйонів боєприпасів для артилерії. Загалом до РФ відправили понад шість тисяч контейнерів зі снарядами.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік.

Він розповів, що у 6 700 контейнерах, які Північна Корея відправила до Росії, можуть бути понад 3 мільйони 152-міліметрових снарядів та 500 тисяч 122-міліметрових снарядів.

"Це може бути суміш з двох видів снарядів, і можна сказати, що було відправлено не менше кількох мільйонів снарядів", - уточнив міністр.

За його словами, сотні північнокорейських заводів, де виробляють боєприпаси, працюють приблизно на 30% від своєї потужності через брак сировини та електроенергії.

Але, як додав глава Міноборони, заводи, які виготовляють снаряди для Росії, працюють на повну потужність.