Сумка з комп'ютером і двома USB-накопичувачами, на яких були збережені плани поліцейської безпеки на Олімпійські ігри в Парижі, була викрадена з поїзда на одному із вокзалів міста, повідомляє британська газета The Guardian.

Поліція отримала повідомлення пізно ввечері 27 лютого і підтвердила інцидент, додавши, що власник сумки, інженер з мерії Парижа, поклав її в багажне відділення над своїм сидінням. Через затримку поїзда він вирішив пересісти, але при цьому помітив відсутність своєї сумки.

Інженер пояснив, що в комп'ютері та на накопичувачах зберігалися конфіденційні дані, включаючи плани муніципальної поліції щодо забезпечення безпеки Олімпіади. В даний момент транспортна поліція області займається розслідуванням цієї крадіжки.

На олімпіаді, яка триватиме в Парижі з 26 липня по 11 серпня, планується задіяти близько 2000 офіцерів муніципальної поліції та 35 000 співробітників служби безпеки. Париж раніше став об'єктом серйозних терористичних атак, зокрема, в 2025 році унаслідок нападу ісламістських екстремістів на театр "Батаклан" загинуло 130 людей. Нападники відкрили вогонь по відвідувачам з терас кафе.