У Великій Британії шостій особі було пред'явлено звинувачення участі у групі, яку підозрюють у шпигунстві на користь росії. Про це повідомляє Sky News із посиланням на Скотленд-Ярд.

За інформацією британської поліції, громадянина Болгарії Тихомира Іванова Іванчева обвинувачують у "змові з метою збору інформації, яка може бути прямо чи опосередковано корисною для ворога", і ця інформація, як стверджується, мала завдати шкоди безпеці та інтересам держави. Іванчев, який проживав у місті Актон на заході Лондона, був взятий під варту і має з'явитися перед судом у середу.

Інших обвинувачених - трьох чоловіків і двох жінок - звинувачують у змові з метою збору інформації, яка була б корисною для ворога в період з серпня 2020 року по лютий 2023 року, і вони вже мали справу з Олд-Бейлі. Це 46-річний Орлін Русєв, 42-річний Бізер Джамбазов, 32-річна Катрін Іванова, 32-річний Іван Стоянов і 29-річна Ваня Габерова. Судовий процес з їх участю має розпочатися в жовтні.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі видань Der Spiegel та The Insider викрили ще одного агента кремля в Європі. Цього разу - в Німеччині. Ним виявився помічник депутата Бундестагу, який мав вільний доступ до німецького парламенту.