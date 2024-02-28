США завдали ударів по 230 об'єктах єменських хуситів – Пентагон [ Редагувати ]
Протягом останніх кількох тижнів США нанесли удари по 230 об'єктах в Ємені після нападів хуситів на судноплавство в Червоному морі. За інформацією заступника помічника міністра оборони США з питань Близького Сходу Деніела Шапіро, ці дані наведені на сайті Пентагона.
З 19 листопада хусити здійснили принаймні 48 нападів на комерційні та військові судна в Червоному морі та його околицях, через яке проходить 15% всіх світових торговельних потоків.
Американські сили, ймовірно, знищили сотні одиниць зброї хуситів під час цих ударів, а також перехопили та збили десятки ракет і безпілотних літальних апаратів, які були випущені хуситами над Червоним морем. Додатково, за словами Шапіро, американські війська перехопили "іранські судна, що перевозили смертоносну допомогу Ємену".
Нагадаємо, китайські офіційні особи попросили своїх іранських колег допомогти стримати напади на кораблі в Червоному морі, які здійснюють підтримувані Тегераном хусити.
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