Зеленський розкрив подробиці візиту до Албанії [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський у Тирані зустрінеться з албанським прем'єр-міністром Еді Рамою та візьме участь в саміті "Україна - Південно-Східна Європа". Про це президент написав у соцмережах.
Також він проведе переговори прем'єром Албанії щодо оборонної та політичної співпраці, підтримки "формули миру" та роботи над безпековими угодами.
Крім цього, Зеленський матиме двосторонні зустрічі з учасниками саміту.
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