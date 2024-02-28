Президент Володимир Зеленський у Тирані зустрінеться з албанським прем'єр-міністром Еді Рамою та візьме участь в саміті "Україна - Південно-Східна Європа". Про це президент написав у соцмережах.

Також він проведе переговори прем'єром Албанії щодо оборонної та політичної співпраці, підтримки "формули миру" та роботи над безпековими угодами.

Крім цього, Зеленський матиме двосторонні зустрічі з учасниками саміту.