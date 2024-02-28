Американська компанія Apple припинила свої десятирічні зусилля щодо створення власного електромобілю, яке колись розглядалося як можливість перетворення автомобільної промисловості. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Протягом багатьох років ця трансформація автомобільної галузі відбувалася без участі Apple, а компанія постійно стикалася зі складнощами та витратами мільярдів на спроби наздогнати або перевершити Tesla, яка очолює революцію у цьому секторі.

Секретна група, відома як Project Titan, була проінформована про те, що Apple припиняє свої зусилля щодо створення автомобіля і збільшує інвестиції в галузь генеративного штучного інтелекту, повідомляє особа, знайома з ситуацією.

Деякі співробітники групи перейдуть до групи штучного інтелекту Apple, тоді як інші, які працювали над апаратним забезпеченням автомобіля, ймовірно, будуть звільнені.

Apple витратила мільярди доларів на дослідження та розробки в рамках проекту зі створення автомобіля.

За словами людей, які працювали над проектом, група автомобільної промисловості в Apple протягом кількох років постійно зазнавала реструктуризації та змін стратегій, коли компанія намагалася знайти подальший шлях розвитку. Деякі керівники пропонували глибоке партнерство з автовиробниками або навіть пряму купівлю автовиробника, але нічого з цього не вдалося.

З середини 2010-х років привід того, що Apple представить свій автомобіль, не давав спокою керівникам автомобільних компаній. Автомобілі стали комп'ютерами на колесах, з оновлюваними функціями і великими сенсорними екранами, перетворюючись на пристрій, який, здавалося, мав би зіграти на користь Apple.

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