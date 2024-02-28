Бізнесмену Коломойському продовжили тримання під вартою до 25 квітня та зменшили розмір застави до 2,4 мільярдів гривень, повідомив "Суспільному" його адвокат Лисак.

Він заявив, що Коломойський не вноситиме заставу. Також адвокати просили про негайне медичне обстеження для бізнесмена.

Нагадаємо, суд вирішив залишити під вартою олігарха Ігоря Коломойського.

Адвокати просили змінити запобіжний захід на домашній арешт через погіршення його стану здоров'я, але суддя відхилив це клопотання.

Сам Коломойський відмовився висловлювати свою позицію щодо рішення суду.

У пʼятницю, 27 жовтня, Шевченківський районний суд прийняв рішення продовжити запобіжний захід для відомого українського олігарха Ігоря Коломойського. У результаті розгляду клопотання, бізнесмену було обрано ще два місяці утримання під вартою. Про це стало відомо під час трансляції засідання суду.

Сторона обвинувачення настоювала на подовженні строку тримання Ігоря Коломойського під вартою на два місяці, і суд прийняв це рішення