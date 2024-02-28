Зеленський зустрівся з прем'єром Албанії [ Редагувати ]
У середу, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою в Тірані. Зустріч відбулася напередодні саміту по Україні, який пройде 28 лютого. Про це повідомляє Euronews.
Так, як пише видання, у саміті "Україна - Південно-Східна Європа" візьмуть участь кілька лідерів Південно-Східної Європи. Прем'єр-міністр Албанії висловив гордість за організацію саміту.
Під час участі у виставці "Україна. Військовий злочин" у Центрі відкритості та діалогу (COD) у Тірані, Рама заявив, що, окрім того, що він є співорганізатором саміту, Зеленський також проведе двосторонні зустрічі з політичними силами Албанії.
Ці зустрічі відбудуться перед самітом, який розпочнеться об 11:30. До складу української делегації також увійде міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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