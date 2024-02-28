До +18 градусів: чого чекати від погоди в останній день зими [ Редагувати ]
У четвер, 29 лютого, погода в останній день зими в Україні буде теплою та переважно бе опадів. В деяких регіонах вдень позначки термометрів сягнуть +18 градусів.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Завтра в Україні очікується +7+12, а в західних областях +12+18 градусів.
Вночі на сході очікується -2-5 градусів.
Антициклон й надалі впливатиме на українську синоптичну ситуацію - 29-го лютого опадів не передбачається.
Можливий невеликий дощ на Волині та Рівненщині.
У Києві завтрашній день буде сухим, із сонячними проясненнями. Очікується нічна температура близько нуля, вдень до +10 градусів.
Загальний прогноз на 1 березня
Першого березня в Україні очікується сонячна погода до +6+12 градусів, на заході +12+18 градусів.
Середня місячна температура в березні 2024 року прогнозується в межах 1-7 градусів тепла. Це на 1-2 градусів вище за норму.
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