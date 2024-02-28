У четвер, 29 лютого, погода в останній день зими в Україні буде теплою та переважно бе опадів. В деяких регіонах вдень позначки термометрів сягнуть +18 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Завтра в Україні очікується +7+12, а в західних областях +12+18 градусів.

Вночі на сході очікується -2-5 градусів.

Антициклон й надалі впливатиме на українську синоптичну ситуацію - 29-го лютого опадів не передбачається.

Можливий невеликий дощ на Волині та Рівненщині.

У Києві завтрашній день буде сухим, із сонячними проясненнями. Очікується нічна температура близько нуля, вдень до +10 градусів.

Загальний прогноз на 1 березня

Першого березня в Україні очікується сонячна погода до +6+12 градусів, на заході +12+18 градусів.

Середня місячна температура в березні 2024 року прогнозується в межах 1-7 градусів тепла. Це на 1-2 градусів вище за норму.

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